Inter, Mazzarri: "Soddisfatto della prestazione, ci manca un altro rigore" 

18:35 - Soddisfatto per la prestazione, deluso per il risultato, arrabbiato per alcune decisioni arbitrali. Ecco Mazzarri al termine di Inter-Cagliari: "All'ottanta per cento sono soddisfatto per la prestazione però è forte l'amarezza per non aver preso i tre punti. E poi ci sono scelte arbitrali che parlano da sole: su Icardi c'era un rigore netto nel finale. Come giudico la sua prestazione? Sta crescendo e sta migliorando. Oggi ci è girata male".

"Il problema di Icardi? Non è mai stato impiegabile, ora ha aumentato il suo rendimento in partita dato che si è allenato con continuità. Anche all'andata quando è entrato ha fatto bene, ma per sei mesi, e lo sapete, non l'ho avuto a tempo pieno. Alvarez ha fatto molto bene, l'ho sostituito perché era affaticato e veniva da un infortunio, secondo me ha fatto una grande partita". Sul rigore negato proprio all'ex doriano nel finale di partita, dopo la clamorosa traversa colpita ad Avramov battuto: "Icardi se non fosse stato ostacolato avrebbe fatto gol a porta vuota. Hernanes? Ci sarebbe servito, è un giocatore nel pieno della maturità, dà sicurezza, è ambidestro, calcia le punizioni e ha qualcosa in più degli altri. Se Thohir è scaramantico? Ha vinto il derby ma oggi siamo stati sfortunati. Il Cagliari aveva studiato i nostri meccanismi, stava bene, a noi invece è mancata l'ultima decisione buona. Il Cagliari finché ha avuto energie per pressarci ha avuto i suoi meriti".