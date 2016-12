Inter, Mazzarri recupera Jonathan e Alvarez

16:13 - Prosegue l'avvicinamento dell'Inter al derby di domenica sera, l'occasione per blindare la qualificazione in Europa League ed escludere il Milan dalla rincorsa al sesto posto. Allenamento mattutino alla Pinetina con partitella 11 contro 11 per gli uomini di Mazzarri. Buone notizie per l'allenatore nerazzurro che ha nuovamente a disposizione sia Jonathan che Alvarez. Il brasiliano, in particolare, si candida per una maglia da titolare.