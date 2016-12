Inter, Mazzarri: "Questa squadra mi somiglia e può centrare la Champions"

21:51 - Il progetto, il rapporto con Thohir, ma anche le soluzioni tattiche e la rincorsa a un posto in Champions, passando per i singoli, Kovacic su tutti. Walter Mazzarri si confessa in una lunga intervista al Corriere dello Sport e spiega: "Questa Inter mi somiglia, l'anno scorso mi è servito per conoscere i giocatori e l'ambiente, ora possiamo guardare avanti: dietro alle prime tre dello scorso campionato, prevedo un campionato equilibrato e difficile".

Il tecnico nerazzurro è fiducioso ma cauto. Non si sbilancia, non si pone obiettivi precisi, ma prosegue per la sua strada chiarendo che "il progetto è all'inizio. Finora le cose sono state fatte in base a certi parametri economici. La società ha operato come doveva e nel miglior modo possibile. Siamo tutti impegnati nella ristrutturazione, nel ringiovanimento e nel rilancio dell’Inter. Io sul campo, i dirigenti fuori". E il ringiovanimento, tanto caro anche a Thohir, passa anche dalla crescita di Kovacic: "Sono contento che abbia capito il lavoro che ho fatto. Se mi ascolterà, crescerà ancora. A chi lo paragonerei? Non ci sono mai due giocatori uguali e non voglio fare paragoni per non caricarlo di ulteriori responsabilità. Lui deve pensare solo a lavorare e a crescere".

Non solo la stellina nerazzurra, però, perché una squadra vincente è il giusto mix di esperienza e beata gioventù. E allora sotto con capitan Ranocchia, ma anche con i nuovi Vidic, Osvaldo, M'Vila e Medel: "Mi ricordo quando al termine del mercato di gennaio Ranocchia è entrato qua (nell'ufficio personale di Mazzarri: "Ringrazio Mourinho per averlo creato: lavoro qui anche dodici ore al giorno"). Era rimasto dopo essere stato a un passo dal trasferirsi in un’altra squadra (il Galatasaray, ndr): abbiamo parlato a lungo e dopo quel colloquio ha trovato la fiducia per fare molto bene e per sfiorare i Mondiali. Da lì, insieme alla società, è nata l’idea che potesse diventare il nuovo capitano dell’Inter. Osvaldo? È un giocatore che ho sempre voluto perché come caratteristiche mi piace molto. Con il Napoli tutti gli anni abbiamo pensato a lui, ma non c’è mai stata la possibilità di averlo. Reti? Non parlo di numeri. Confidiamo nelle sue doti e speriamo di riportarlo al top. Medel e M'Vila? Il cileno darà equilibrio tattico. Ho intenzione di schierare più giocatori di qualità possibili e, siccome questi sono meno dediti alla fase difensiva, Medel sarà importantissimo. Yann? La voglia e l’entusiasmo di capire tutte le nuove indicazioni tattiche non gli mancano. Ha spirito di sacrificio perché vuole ritrovare una buona condizione atletica dopo un paio d’anni in cui non riusciva ad esprimersi al top".

Per quanto riguarda gli altri nuovi, Mazzarri conta molto su Vidic "che ha la personalità del campione, è un vero top player", ma anche su Dodò "perché ha grandi margini di miglioramento".

Resta il tempo per un punto sul campionato appena cominciato: "Le prime tre in classifica dello scorso campionato rimangono davanti a tutti. Alle loro spalle vedo un torneo equilibrato. Il Milan si è rinforzato molto e quest’anno non avrà le coppe europee. Per le prime tre potrà essere un avversario temibile come noi, la Fiorentina e la Lazio. Senza dimenticare il Parma e il Torino, che sono state competitive nella passata stagione, e le possibili sorprese. La Roma è una grande squadra. Ha investito tanto sul mercato e ha un bravo allenatore che fa giocare bene i suoi uomini".