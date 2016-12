Inter, Mazzarri punta sulla difesa a quattro

21:08 - Dopo il successo col Trentino Team, Walter Mazzarri ha anticipato i piani tattici dei prossimi giorni della sua Inter, lasciando intuire di voler provare la difesa a quattro. "Ho detto io a Thohir che avrei fatto certe cose - ha spiegato -. Abbiamo iniziato a tre dietro per mostrare a Vidic i meccanismi, poi farò capire cosa voglio quando si giocherà a 4". Poi un altro attestato di stima per Ranocchia: "Ha l'età giusta per la fascia".

"Ho invertito i programmi per consentire a Nemanja Vidic di imparare la difesa a tre, perché in carriera non l'ha mai provata - ha proseguito, parlando sempre della difesa -. Poi ogni allenatore ha un'organizzazione diversa dall'altra, io volevo fargli capire i codici importanti perché il reparto si conosca". "Ogni allenatore deve avere una squadra organizzata e ogni input deve essere digerito dai propri giocatori", ha aggiunto.



Capitolo M'Vila: "E' arrivato ora, deve mettersi a posto atleticamente, è stato tanto tempo fermo. Ma si è visto subito che tocca la palla, ha una bella struttura fisica. Deve allenarsi, acquisire autonomia, ma per quello che era questo test ha fatto bene". "M'Vila è un acquisto, ma Kuz è un giocatore affidabile. In questo momento mi sembrano i più idonei", ha concluso il tecnico nerazzurro.