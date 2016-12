Inter, Mazzarri: "Operato bene sul mercato, mi piacerebbe vincere presto lo scudetto"

22:40 - Soddisfatto del mercato e carico in vista della stagione appena cominciata. Mazzarri fa il punto della situazione in casa Inter: "Abbiamo fatto bene in estate, anche sul mercato dove il club ha operato bene. Abbiamo allestito una rosa competitiva. Mi piacerebbe vincere il prima possibile lo scudetto, ma è presto e non voglio illudere nessuno". Su Guarin: "Contento che sia rimasto, sarà uno dei quattro attaccanti".

Il tecnico nerazzurro tiene un profilo basso e allontana, ma solo per ora, l'obiettivo tricolore: "Mi piacerebbe vincere il prima possibile lo scudetto, come professionista - dice in un'intervista a Sky -. Parlarne ora, però, è presto e non voglio illudere nessuno. Juve, Roma e Napoli lo scorso campionato hanno dimostrato di essere parecchio più forti. Poi c'è la Fiorentina, il Milan che era andato sotto le aspettative ma che sul mercato ha fatto bene, la Lazio e altre squadre...".



Guarin, rimasto nonostante le numerose trattative di mercato, verrà utilizzato in attacco: "Sono contento che sia rimasto, se dovesse meritare la fiducia scenderà in campo, ma non guarderò in faccia nessuno. Guarin ha fatto le migliori partite dietro la punta, sarà uno dei quattro attaccanti, trequartista offensivo. A centrocampo puntiamo su Hernanes e Kovacic". Inevitabile tornare sull'esordio in campionato contro il Torino: "Voglio vedere chi vincerà facilmente fuori casa coi granata. Era uno dei campi più duri sui quali esordire. E poi avevamo Osvaldo al 50% ma nonostante tutto prestazione e punteggio non vanno sottovalutati".