Inter, Mazzarri non dimentica: "A Napoli anni stupendi, saluterò AdL"

A San Siro Mazzarri ritrova il Napoli e il tecnico dell'Inter non dimentica il passato. "Non ho problemi a salutare le persone con cui ho lavorato - ha spiegato l'allenatore riguardo un possibile incontro con De Laurentiis -. Ho fatto quattro anni fantastici a Napoli e sono stato apprezzato. Magari uno non viene capito, ma non si può cancellare un passato così". Poi sulla formazione: "Kovacic? Chi merita gioca.."