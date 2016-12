Inter, Mazzarri: "Non convoco Guarin e non ho mai pensato a dimettermi"

12:23 - "Per una serie di considerazioni domani non convocherò Guarin. Tutte le mie energie in settimana sono state indirizzate a far concentrare la squadra solo sulla partita, cosa per cui bisogna avere la testa libera. E di mercato non parlo". Lo ha detto Walter Mazzarri alla vigilia di Inter-Catania. "Noi dobbiamo pensare a svoltare. Se potrei andarmene a fine stagione? Non penso al futuro e non ho mai pensato alle dimissioni. Perché avrei dovuto?".

Il Catania? Sappiamo che da una partita a un'altra una squadra si può trasformare. Pensavo che potesse essere più in classifica. Noi dobbiamo pensare a svoltare in qualche modo, fare i punti che ci sono mancati in queste partite. A Genova la squadra mi piaciuta ma se poi non raccogli... Chiedo ai ragazzi di non pensare a niente, di fare il nostro calcio nel modo migliore, cinici sottoporta e che gli episodi ci diano ragione. Penso solo alla partita di domani: bisogna cercare i tre punti in tutti i modi perché vengano rivalutate le prestazioni. Le altre gare importanti sono partite per assurdo meno difficili sulla carta rispetto per esempio a quella col Catania. A me piace di più affrontare squadre a viso aperto e in quel caso possiamo fare bella figura con tutte.



Domani non convoco Guarin. Tutte le mie energie in settimana sono state spese per far concentrare la squadra solo alla partita. E bisogna avere la testa libera. Al di là di tutte le parole, c'è il campo. Da sempre c'è una rivalità di campo con la Juve. I ragazzi da una parte e dall'altra daranno tutto. Se l'operazione Guarin-Vucinic aveva il mio ok? Non parlo di mercato. La panchina di Genova condizionata da questa operazione? Io devo solo parlare del Catania, il Genoa è passato, ho fatto certe scelte e ho detto come è andata la partita. Un mio collega non si è neanche presentato in conferenza stampa. In questi giorni ho fatto vedere la partita di Genova e ho voluto sincerarmi che i ragazzi la pensassero come me. Io ho dovere di far rendere i giocatori al massimo isolandoli da tutto. Il momento va superato con la concentrazione, con un lavoro più attento cercando di metterlo in pratica in campo. Io credo che i giocatori hanno più voglia di me di riscattarsi.



C'è una ragione che potrebbe portarla ad andarsene a fine stagione?

Io penso al Catania, non al futuro.



Perché la difesa fa questi errori così banali?

Oggi paghiamo tutto. Dobbiamo stare ancora più attenti. cerchiamo di portare le situazioni a nostro favore.



Alvarez e Palacio hanno deluso ultimamente...

Loro sono molto adattabili e in un campionato così lungo possono perdere un po' di lucidità. Rodrigo contro il Genoa ha giocato bene a parer mio, anche Ricardo prima di uscire. A noi manca solo il gol e paghiamo ogni episodio. Vedendoli lavorare in settimana ho notato che stanno meglio.



Icardi sarà il nuovo rinforzo?

Questo ragazzo non l'ho mai allenato per due settimane consecutive. E per quel poco che l'ho visto ha fatto bene, come contro la Juve. Convocarlo? Devo capire in che stato è...



Cosa pensa delle occasioni sprecate?

Io sono stato anche giocatore, e anche a Napoli c'erano stati problemi sull'essere altruista. Io mi rendo conto se qualcuno è egoista o meno, ma qui sono tutti amici e, analizzando tutto, posso dire che non ci sono problemi di egoismo. Ecco che, in questo modo, ritorna il concetto dell'episodio.

Sul ritorno di Thohir e sulla contestazione della curva

Il pubblico dell'Inter è competente, è equilibrato. Se si vuole bene alla squadra, bisogna aiutarla. Se i ragazzi stanno dando 100 e si sentono aiutati possono anche dare di più. Il tempo è importante, questo passaggio societario è stato fatto a campionato in corso. Non dobbiamo dimenticarcelo. Noi siamo sempre in contatto con Thohir, la sua presenza è importante.