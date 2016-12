Inter, Mazzarri: "Lazio pericolosa con Reja, Milito farà il part-time"

11:09 - Alla vigilia della trasferta dell'Olimpico con la Lazio, Walter Mazzarri è rinfrancato dalla condizione della sua Inter: "Ho ritrovato i ragazzi carichi dopo la sosta, la vittoria nel derby ci ha fatto bene. Loro sono una buona squadra e Reja li ha ricompattati: sarà difficile". Rientra Milito ("Il suo utilizzo sarà part-time in attesa della condizione migliore"), intoppo per Icardi: "Ha un attacco influenzale, non ci voleva proprio".

Un giudizio sulla Lazio e sul cambio d'allenatore: "Un allenatore bravo ed esperto come Reja, che conosce l'ambiente, può solo ricompattarlo. Loro sono bravi, se giocano come sanno possono metterci in difficoltà".

Come ha ritrovato la squadra? "Mi ero raccomandato che lavorassero, li ho visti bene, sono andati al massimo sia nei test fisici che nelle prove tattiche. Sono fiducioso, anche la vittoria nel derby ci ha fatto bene per l'autostima. Ora bisogna dare continuità alle prestazioni ed essere concreti. Bisogna evitare di ripetere ad esempio le disattenzioni di Napoli".

Su Milito: "L'ho visto bene in partitella, sarà convocato di sicuro. Lo potrei impiegare part-time, come in occasione del primo rientro. In un momento particolare della partita può sempre aiutare i compagni, anche gli avversari lo rispettano, crea preoccupazione nelle difese".

Non è troppo poco Palacio per l'attacco dell'Inter? "No, noi contiamo su tutti, sul gioco di squadra. Rodrigo è il più bravo a finalizzare, ma gioca per la squadra ed è utile anche quando non segna. Comunque l'importante è che la squadra produca calcio e alla fine faccia gol".

Un giudizio sulla vicenda Petkovic: "Io penso all'Inter e alla partita. Il cambio d'allenatore per noi non è stato un vantaggio. Anche perché la Lazio ultimamente era un po' in difficoltà. Reja conosce i giocatori, questo costituisce un'insidia. Ma non do giudizi sulla vicenda".

L'importanza di aver vinto il derby: "Conta tanto, anche per la classifica. Quando giochi bene e non vinci l'ambiente ne risente e di conseguenza la squadra. Speriamo che la vittoria sul Milan ci abbia dato ulteriore convinzione nei nostri mezzi".

L'Inter solitamente va male dopo la pausa invernale: "Sono io a fare i programmi quando arrivano le soste, e i miei programmi hanno sempre pagato. Col Napoli dopo la sosta abbiamo fatto 3 vittorie e 1 sconfitta. Io guardo come la squadra giocherà, non si può prendere in esame solo il risultato. Bisogna scendere in campo con la testa e con le gambe, è questo che voglio vedere".

La situazione di Icardi: "Non so se posso convocarlo, ha la febbre alta e oggi non si allena. Peccato, perché stava lavorando con continuità e stava benino. Vedremo se portarlo domani in extremis. La sua influenza mi ha dato fastidio, perché con un minutaggio di un certo tipo sarebbe stato a un buon punto. In questo modo invece la forma non si trova mai. Stava meglio lui di Milito, aveva più minuti nelle gambe".

Tifa per Juventus o Roma? "Faccio il tifo solo per la mia squadra. Ogni partita per noi è una finale, pensiamo a noi".

Questo mese è decisivo per Milito? "Dico solo che lui è un valore aggiunto, ho sempre sperato di averlo a disposizione. Non voglio parlare di mercato, non vedo l'ora che finisca questo mese perché il mercato è un elemento di distrazione".

Le scelte sono condizionate dagli ultimi allenamenti? "Io insisto su motivazioni e responsabilità. I ragazzi sono rientrati come speravo, cercherò di mettere in campo la formazione che mi dà più garanzie in relazione a questa partita".

Su Kuzmanovic: "Si è sempre allenato da mezz'ala, a volte l'ho anche provato come metodista al posto di Cambiasso. Col Milan ad esempio ha fatto entrambe le cose. E' eclettico, ora sta bene e mi può servire in tutti i ruoli. Non so ancora che minutaggio possa avere, potrebbe giocare dall'inizio o in corsa. E' uno dei 3-4 dubbi che mi porto dietro, tengo tutti sulla corda fino all'ultimo allenamento. Ma ripeto: i cambi sono diventati fondamentali".

Il terzo posto è un obiettivo realistico? "Direi che fin qui il bilancio è ottimo, anche se mi mangio le mani perché ci poteva essere qualche punto in più. Per fare un bilancio più chiaro però aspetto le prossime due partite. Gli automatismi e la conoscenza del gioco possono sempre migliorare".

Su D'Ambrosio: "Parlo dei giocatori che ho. Fin quando non sono tesserati per l'Inter non do giudizi".

Su Pereira e Wallace: "Probabilmente domani non partiranno dall'inizio (ride, ndr), ma di mercato non dico nulla".

Su Zanetti: "Ha possibilità come Kuzmanovic, Alvarez e Kovacic. Hanno delle caratteristiche comuni, che possono tornare utili. La cosa importante è trovare equilibrio, praticando un calcio propositivo che poi porti punti".

In futuro ci sarà spazio per un attacco a due punte? "Nel calcio moderno non conta il numero delle punte ma l'atteggiamento. A livello offensivo abbiamo prodotto calcio e siamo una delle squadre che ha fatto più gol. Anche il Milan si dice giochi a tre punti, ma con noi non è stato così. Io se potessi giocherei anche con tre punte, ma conta l'equilibrio della squadra".

Da chi si aspetta qualcosa in più nel girone di ritorno? "Kovacic sta crescendo come voglio io, sta facendo passi da giganti. Non solo per le sue giocate, ma per quanto diventa utile alla squadra. Sta capendo delle cose che gli faranno fare il salto di qualità".