Inter, Mazzarri: "Io simile a Mou: miglioro i giocatori e so come posso vincere la Champions" 

18:03 - Mazzarri a tutto campo. A viso aperto, pronto ad affrontare qualsiasi questione: ecco il tecnico dell'Inter intervistato da Il Sole 24 Ore. "Mi sento simile a Mourinho per come difendo il gruppo. Da me si pretende sempre tanto: dico solo che so come migliorare i giocatori che ho a disposizione. Ora il mio compito è dare identità all'Inter e sarei pronto ad affrontare un futuro da manager alla Ferguson. La Champions? So come si possa vincere".

"Lo dico da sempre. Questo è un anno particolare, un anno nel quale bisogna investire sul lavoro per dare un'identità di gioco alla squadra" ha continuato Mazzarri. "Dobbiamo lavorare sulla mentalità dei giocatori, perché siano disponibili a lottare per raggiungere grandi risultati. L'obiettivo di questa stagione è arrivare il più in alto possibile. Ecc il grande equivoco che accompagna da sempre la mia carriera: arrivo in situazioni in cui nessuno pretende niente, poi comincio a fare risultati non previsti alla vigilia e finiscono con il chiedermi sempre di più. Bisogna sempre considerare da dove arriva la squadra che mi viene consegnata, cosa ha fatto negli anni precedenti. Ecco perché ci tengo a finire bene quest'anno. Perché se finiamo bene, possiamo iniziare ancora meglio la prossima stagione".



Un tecnico attento al lavoro sul campo ma anche presente sul mercato: "A me piacciono i giocatori che hanno nel proprio animo lo spirito e la voglia di migliorarsi sempre. Lo ripeto continuamente ai giocatori che alleno: se sei bravo, puoi diventare bravissimo. Non bisogna mai sentirsi arrivati, si può fare meglio. Anche se di poco, è possibile. La storia della mia carriera dimostra che è successo nel 99% dei casi. Con me, i giocatori sono sempre migliorati. L'allenatore è importantissimo. Portando il discorso all'estremo, può incidere al 100% in negativo oppure al 100% in positivo. Faccio un esempio. Se una squadra ha debolezze caratteriali, il tecnico deve intervenire per modificare l'approccio alle partite. Il bravo allenatore sa far passare i momenti difficili, sa cambiare l'inerzia di una stagione partita male. Certo, per far questo deve essere credibile e preparato. Di più. Deve essere capace a isolare l'interno dall'esterno, per convincere i giocatori che non devono badare a quello che sentono fuori dello spogliatoio. E a certi livelli, questo discorso vale ancora di più. Io simile a Mourinho? Non devo dirlo io. Riconosco però che alcune affinità ci sono. Soprattutto nella difesa del gruppo, nel proteggerlo da quanto viene detto fuori dello spogliatoio. Nel fare da parafulmine nei momenti più difficili".



E cosa dire di Kovacic? "Cosa deve interessare di più a un allenatore, la valorizzazione di un giocatore o la vittoria della squadra? Io posso far giocare chi volete e sono sicuro che lo faccio migliorare. Kovacic non tirava in porta, ora sta cominciando a farlo. E anche nella fase difensiva sta facendo progressi. E' cresciuto molto, secondo me. E' bravo, ma per far sì che faccia la differenza deve avere il tempo di completare il suo percorso di crescita. E' stato catapultato in una realtà che non conosceva. Deve avere il tempo per capire cosa gli viene chiesto.



Infine, la domanda delle domande, partendo dalla volontà dichiarata del presidente Thohir di essere protagonista in Champions nel 2016: "Dipende dalla qualità della rosa che mi viene affidata, ma penso proprio di sì. Un allenatore può incidere tantissimo, ma non può fare miracoli. Detto questo, io penso che non mi manchi nulla per vincere".