Inter, Mazzarri: "Il derby? Convinti di vincerlo". E poi: "Forza Napoli"

22:51 - Carico e motivato. Alla vigilia del derby, Walter Mazzarri prova a trasmettere la sua fiducia alla squadra: "Paura di Balotelli e Pazzini? Il Milan è in salute, ho grande rispetto, ma a me non fa paura nessuna squadra. Abbiamo la convinzione di poter vincere". A proposito di SuperMario, il tecnico non avrebbe alcun problema ad allenarlo: "Non mi spaventa, anzi mi stimola allenare giocatori non banali".

Ci sono dubbi sulla formazione?

"Jonathan è uno dei dubbi. Devo capire come sta, deciderò all'ultimo".



I sei punti in più del Milan rispecchiano i reali valori?

"I bilanci si fanno alla fine, mancano tre partite. Aspettiamo e poi alla fine dirò tutto quello che penso e farò le mie valutazioni personali".



Sui risultati del calcio italiano.

"E' un momento di crisi economica generale in Italia e ne ha risentito anche il calcio. Ne hanno risentito anche i club storici come Inter, Milan. E' un momento di transizione. Sono però convinto che lavorando bene si possa tornare presto competitivi".



Per molti senatori sarà l'ultimo derby. Questo influirà sulla formazione?

"No, perché tutte queste valutazioni verranno fatte a fine campionato. Nulla è scontato"



Su Icardi.

"Io sono stimolato dai ragazzi non banali. Mi piace e credo di essere la persona giusta per dargli consigli calcistici e per la vita privata. Qui si comporta da professionista, si impegna e lavora. Quindi non ho niente da dire".



Su Milito.

"E' un campione, ma il discorso vale per tutti. Quando sarà chiuso il campionato verranno prese tutte le decisioni, non ora".



Guarin vicino alle punte potrebbe essere una soluzione?

"Le scelte le vedrete domani, non voglio dare vantaggi. Non mi sembra che Seedorf abbia detto chi giochi. Non vedo perché devo dirlo io".



Fa più paura un Milan con Balotelli e Pazzini insieme dall'inizio?

"A me non fa paura nessuna squadra. Ho grande rispetto dei giocatori nominati e della squadra. Stiamo attenti a tutto cercando di fare le cose al meglio. Il Milan è in salute e ha valori".



Difesa a 4 a partire dall'anno prossimo?

"Io guardo il gioco e non mi soffermo solo sul risultato o sul modulo. Non credo che il gioco possa dipendere dal modulo, poi che io dal prossimo anno voglia far conoscere alla squadra alcuni meccanismi, lo faccio sempre. Più conoscenze hanno i giocatori, meglio è per destabilizzare gli altri. Se l'anno prossimo avrò la rosa completa dall'estate, voglio subito dare dettami tattici precisi per essere imprevedibili".



Sarebbe pronto ad allenare Balotelli?

"Non mi sono mai posto il problema, di sicuro mi stimola allenare giocatori non banali".



Chi ha più da perdere tra Milan e Inter?

"Non mi pongo il problema, io mi concentro sulla partita per cercare di dare più input possibili. Abbiamo la convinzione di poter vincere".



Su Andreolli.

"Martedì ho parlato un'ora con lui, è importante che dopo un anno dove non è stato impiegato abbia fatto la partita che ha fatto. E' vero che quando si fanno delle scelte si guardano anche altre cose. La cosa importante è che si sia avvicinato al rendimento degli altri".



Qual è il momento di Guarin?

"In questo momento scelgo Kovacic perché sta facendo bene. In una rosa di un certo tipo, ci vuole questa alternanza di forma, valutazioni e considerazioni. Ora ad esempio ho a disposizione anche Alvarez, che prima aveva fatto molto bene. Giocano in 11, purtroppo 14 devono stare fuori".



Sul derby.

"Il derby si sente, è chiaro che non mi condiziona come valutazioni ma è affascinante ed emozionante".



Su Seedorf, chiamato dal Milan senza aver fatto la "gavetta".

"In questo mondo, essere stato un grande giocatore è un vantaggio perché hanno avuto la possibilità di farsi conoscere. Come accaduto ad esempio con Mancini e Ancelotti. Io invece ho dovuto fare un altro percorso perché nessuno mi conosceva".



Sui tanti pareggi.

"Non è una sconfitta e quindi vuol dire continuità di risultati. Però ce ne sono stati troppi. Noi cercheremo di fare la nostra partita e il nostro gioco come abbiamo sempre fatto".



Sulle qualità del Milan.

"Hanno dei valori importanti come Kakà, Balotelli, Honda, Pazzini. Anche loro sono in evoluzione, alternano buone partite ad altre meno buone come è nella logica di una squadra che sta cambiando. Magari uno poteva pensare che avessero meno difficoltà perché l'anno scorso sono arrivati terzi".



La presenza di Moratti alla Pinetina è stata importante a livello psicologico?

"Fa sempre bene, i successi partono da molto lontano. La presenza del presidente onorario ha fatto ancora più bene alla squadra. Questo fa sì che i ragazzi vedano una società unita e questo fa sempre bene".



Su Alvarez.

"Sta bene, se non dovesse succedere nulla sarà convocato".



Sente più "sua" la squadra?

"A volte abbiamo amnesia, non ero abituato e non è facile capire il motivo. Succede in certi reparti e questo ha fatto in modo che tanti punti siano stati persi. Ogni volta devo stare attento e spero che in queste tre partite non ci siano problemi. In certe gare l'attenzione è assicurata, domani sarà un'altra prova".



Su Nagatomo.

"Ha avuto un bel rendimento, l'ho visto bene e spero sia al top della forma per fare quello che ha sempre fatto. Per noi è un giocatore importante".



COPPA ITALIA: "TIFO NAPOLI"

E a Inter Channel, poi, Mazzarri ha parlato della finale di Coppa Italia Fiorentina-Napoli: "Mi piacerebbe che vincesse il Napoli. Là ho trascorso quattro anni bellissimi e so cosa si prova quando si vince. Tutta la città ci ha aspettato per fare festa, fino all'alba".