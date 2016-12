Inter, Mazzarri: "Hernanes arma in più adesso e per il futuro"

"Se abbiamo preso Hernanes è perché sapevamo che ha qualità diverse dagli altri. Può giocare in tutti i ruoli del centrocampo e aiutarci molto soprattutto in casa per sbloccare determinate partite". Alla vigilia della sfida di Torino con la Juve, Mazzarri esprime soddisfazione per il nuovo arrivato all'Inter. "Sarà un'arma in più adesso e per il futuro, come D'Ambrosio". Sulla gara contro i bianconeri: "Noi ci proviamo". Guarin non convocato.