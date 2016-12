Inter, Mazzarri: "Grazie Thohir, farò di tutto per portare la squadra il più in alto possibile"

"Credo sia capitato poche volte che a metà anno cambi radicalmente una società, ma quando accade spesso il tecnico viene mandato via. Il presidente ha preferito fare diversamente, mi ha potuto conoscere. Mi piace sia lui a dire certe cose". Alla vigilia della gara col Bologna, Mazzarri ringrazia Thohir. "Io vado dritto per la mia strada, farò di tutto per portare la squadra più in alto possibile. E ho passato momenti peggiori".