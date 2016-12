Inter, Mazzarri: "Finché si vince, non cambio"

17:39 - Alla vigilia di una sfida importante in chiave Europa League, il tecnico dell'Inter Walter Mazzarri ha elogiato il Verona: "E' una squadra che gioca bene, molto pericolosa e dovremo stare attenti. Non cambio i titolari, finché si vince farò così. Sono soddisfatto per ora, ma alla fine poi tireremo le somme". Appuntamento a giugno: "Dirò quali giocatori della rosa andranno confermati, ma parlerò con la società anche del mio futuro".

LE PAROLE IN CONFERENZA STAMPA

Alvarez recupera con l'Atalanta?

Non è mai stato in gruppo. Martedì valuteremo quando recupererà.

Kovacic ha trovato poco spazio: sta lavorando sulla testa del ragazzo per tenerlo motivato?

I risultati della squadra contano più di tutto il resto. Non si deve pensare a un giocatore giovane prima dei punti. Credo molto in Kovacic, sta crescendo nel modo giusto come lo sto impiegando io.

Se lei fosse presidente si confermerebbe?

Alla fine dell'anno glielo direi

Cos'è scattato all'Inter per fare questa serie positiva?

Questo campionato è un po' particolare. Quando i punti cominciano a pesare di più, il tatticismo viene esasperato. Difficile fare un girone di ritorno bello come all'andata, soprattutto in attacco. Chi vuole giocare titolare deve farlo con molta attenzione e i risultati ci danno ragione.

Con Hernanes titolare l'Inter ha sempre vinto: un caso?

Non è ancora al top, ha avuto qualche problemino. E' un giocatore che dà forza e coraggio agli altri con la sua tecnica ed esperienza. Di questo ne ha beneficiato tutta la squadra

Isolerete Toni?

Studieremo tutto quello che c'è da fare per vincere la partita. Guardiamo tutto, sia la fase difensiva che quella offensiva. Se non dai modo agli altri di giocare bene, hai la possibilità di farlo tu.

Del suo futuro discuterà a giugno?

Sì, credo che a fine anno quando tireremo le somme parleremo anche di questo con la società

In 45' il Verona ha messo sotto la Juventus...

Al Bentegodi ci sarà il pienone e grande entusiasmo. Sarà una partita difficile. Hanno fermato la Juve in un modo incredibile e questo la dice lunga sul valore dell'Hellas

Il Verona dopo la cessione di Jorginho è in flessione?

Ho un grande rispetto per loro perché qualche punto l'hanno perso pur giocando bene. Credo debba essere elogiato per il campionato che stanno facendo. Ha una flessione normale, ma resta una squadra pericolosa che gioca bene.

Vuole diventare l'allenatore-manager dell'Inter?

Non devo essere io a richiedere un ruolo del genere. Non ne ho parlato con Thohir o con altri. Continuo a lavorare come ho sempre fatto.

Palacio è il vostro top player?

Sta facendo un grande campionato, non solo per i gol che fa ma per il lavoro che fa per la squadra. E' uno di quelli che corre sempre di più. E' il vero attaccante moderno che pensa prima alla squadra e poi al gol.

E' importante avere giocatori tranquilli col contratto?

E' una garanza di continuità per il ragazzo e dovrebbe trarne solo benefici ed essere stimolato.

Palacio ha rinnovato: sugli altri sarà decisivo il tuo parere?

I rinnovi vanno discussi a fine anno. A livello tecnico sono il massimo responsabile, ma le mie idee le dirò alla società dopo l'ultima giornata.

Cosa cambia ad arrivare quarti o quinti?

I bilanci si fanno alla fine e solo allora sarò preciso in tutto e con tranquillità. Ora c'è da far sì che i ragazzi diano il massimo da qui alla fine

La formazione titolare sarà confermata?

Per crescere e creare un certo tipo di mentalità credo che la squadra meriti la riconferma per stimolare tutti. Se la squadra gioca bene e vince, chi scende in campo deve sapere che potrà giocare anche la partita successiva. I giocatori così' mi hanno dato risposte e voglio continuare a tenere tutti sulla corda

Cosa si aspetta dalla trasferta di Verona?

Vorrei che si continuasse sulla falsa riga di quanto stiamo facendo ultimamente, anche in trasferta.