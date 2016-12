23:38 - Walter Mazzarri si sente "tradito" dai suoi giocatori. Anche il primo tempo della sua Inter contro il Bologna non è andato per il verso giusto e il tecnico, dopo l'ennesimo erroraccio (cross sballato di D'Ambrosio), si è lasciato andare in un labiale inequivocabile scovato dalle nostre telecamere: "Sembra che facciano apposta, sembra che facciano apposta".