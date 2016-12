Inter, Mazzarri dopo Livorno: "E' una vergogna buttare punti così"

11:10 - L'allenatore dell'Inter, Walter Mazzarri, ha espresso già in campo tutta la sua amarezza per il pareggio contro il Livorno: "E' una vergogna buttare punti così" ha esclamato in panchina il tecnico toscano che ai microfoni di Premium Calcio ha aggiunto: "Ci siamo fatti gol da soli. Eravamo in totale controllo della partita, è inspiegabile quello che è successo con Guarin. Con tre prestazioni come le ultime raccogliere solo due punti non è facile".

Tra le cose inspiegabili Mazzarri racchiude anche l'ennesimo episodio da moviola sul rigore non concesso a Palacio: "Lo diamo per scontato che certe cose che ci spetterebbero non ce le danno. Le racchiudo nelle cose che quest'anno non possiamo spiegare con un senso logico, che era rigore si vedeva anche dalla panchina. Però questa sera sono più arrabbiato perché la partita era in pieno controllo e poi abbiamo regalato i gol per farli pareggiare. Pensavamo di averla già vinta probabilmente, dobbiamo crescere su tanti aspetti e uno di quelli è questo qua".