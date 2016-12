Inter, Mazzarri: "De Laurentiis dice certe cose perché mi ama troppo"

"La vittoria contro il Sassuolo ci ha fatto benissimo ma non dobbiamo esaltarci troppo. Ora dobbiamo dare continuità alla prestazione e al risultato su un campo difficile contro una Fiorentina che mette in difficoltà tutti e che è in un momento di grande entusiasmo". Così Mazzarri alla vigilia della trasferta dell'Inter al Franchi. Sulle parole di De Laurentiis: "Mi ama troppo. Ha cercato di tenermi fino all'ultimo e per questo dice certe cose...".