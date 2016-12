Inter, Mazzarri: "Con Thohir grande sintonia, mai pensato al rinnovo"

23:04 - "Io finora non ho mai pensato al rinnovo, ho avuto la conferma che con Thohir c'è grande sintonia. Non penso mai a quello che verrà dopo la partita successiva. Mi stimolo da solo, piuttosto il presidente mi aiuta a stimolare tutti gli altri". Parola del tecnico dell'Inter Mazzarri alla vigilia della trasferta di Livorno. "Le ultime otto partite sono determinanti, i bilanci li faremo alla fine dell'anno. Spero che cambi il vento".

Nel Livorno ci sono tanti nerazzurri in prestito...

"Noi li testiamo sempre, sono seguiti. Qui ci sono tanti giocatori, ma giocano soltanto in 11 e quindi preferiamo mandarli a giocare altrove per farli crescere. La partita di Livorno, visto le due precedenti, è difficile. Ogni gara è insidiosa. Livorno è una piazza con molto calore ed entusiasmo. Ho lavorato in piazze del genere e so che motivazioni hanno quando arrivano squadre come l'Inter. Le avversarie vanno rispettate tutte e affrontate tutte nel modo migliore.



Venerdì c'è stato l'incontro con Thohir. E' uscito rassicurato?

Ho avuto la conferma che c'è grande sintonia tra noi. Abbiamo parlato di tante cose. Non ho bisogno di stimoli, quando arrivo in una squadra è come se fosse mia. Il presidente stimola tutti, io mi stimolo da solo. Io mi arrabbio, come nelle ultime due partite, non penso a niente che non sia la partita. Al rinnovo non ho mai pensato. I ragazzi sentono molto la pressione, spero che cambi il vento. Se pensiamo meno ai gol forse faremmo meglio.



Come spiega l'andamento altalenante di Guarin?

Guarin è un ottimo giocatore, con pregi e difetti. Se lo faccio giocare ci sarà un motivo. Sono tutti i giocatori che concorrono a vincere la partita. Ho fatto anche un po' di turnover, anche domani farò le scelte per fare una grande partita a Livorno. I finali di campionato dicono molto, vedremo alla fine.



Qualche giovane del Livorno è già pronto?

Adesso non mi espongo, queste valutazioni le faremo alla fine.



Può essere un vantaggio giocare in trasferta viste le ultime difficoltà in casa?

Non voglio pensare questo. Ho sentito il pubblico che ci aiuta, è importante averlo dalla nostra parte. Quando facciamo bene e creiamo occasioni, significa che la squadra tiene bene il campo.



C'è paura degli arbitri a fischiare un rigore?

Non so se è il caso continuare a parlarne. Le cose le vedete tutti. A fine anno mi chiederete tutto. Aspettiamo a fare bilanci alla fine. Rigori da ridere o da piangere? Non commento le parole del presidente.



Milito ha chiuso in nerazzurro?

Giovedì ha giocato. E' un giocatore della rosa, a disposizione. Quando lo reputerò giusto lo farò giocare. Le partite da qui alla fine sono determinanti.



Più forte il Napoli suo o questo?

Adesso non rispondo, a campionato in corso non parlo di queste cose.



Non ha mai pensato che Hernanes non è arrivato qui al massimo?

Nel secondo tempo è stato sempre meglio, quindi non è un problema di condizione. Il problema è levarsi quegli acciacchi che gli impediscono di calciare come sa.



La squadra fatica a segnare. Cosa si aspetta da Icardi?

Non do mai la responsabilità di fare gol solamente agli attaccanti. Siamo stati la squadra che in un certo periodo dell'anno andava in gol con più giocatori. L'importante è si segni, non mi interessa che lo facciano gli attaccanti. In attacco l'unico valutabile è Palacio, gli altri praticamente non li ho avuti.