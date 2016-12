Inter, Mazzarri: "Col Dnipro daremo il massimo"

00:38 - Walter Mazzarri ha parlato con tranquillità della sfida che vedrà l'Inter contro il Dnipro sul neutro di Kiev: "Andiamo sempre in campo per dare il massimo, per vincere. Non sarà facile perché le squadre ucraine giocano un buon calcio e loro sono in forma, ma l'Inter è attrezzata per arrivare in fondo in Europa League". Sulla situazione ambientale: "Abbiamo avuto le garanzie di serenità e tranquillità per giocare qui".

LE PAROLE DI MAZZARRI IN CONFERENZA

La situazione ambientale vi spaventa?

Con la mia società e con la Uefa ci siamo informati bene che ci fossero le condizioni di serenità e tranquillità per giocare. Ce lo hanno garantito e infatti non stiamo riscontrando problemi

Sulla priorità tra campionato ed Europa League

Il nostro obiettivo è cercare di fare il nostro meglio in tutte e 3 le competizioni in cui siamo impegnati. Alla fine vedremo cosa saremo stati in grado di fare. La rosa è attrezzata per tentare di arrivare il più in alto possibile sia in Italia che in Europa League

Cosa ti aspetti dalla partita di domani?

Il Dnipro è in grande condizione atletica. E' una squadra forte e aggressiva, dovremo stare attenti. Domenica abbiamo fatto bene ma ora dobbiamo avere continuità, questa sarà una gara importante anche per nostre valutazioni

Jonathan e Campagnaro?

Entrambi stanno bene e uno dei due giocherà di sicuro. Non insieme perché non hanno i 90 minuti nelle gambe

Farai turnover contro il Dnipro?

E' normale che quando si gioca ogni 3 giorni un allenatore pensi un po' a tutto. Ci saranno delle rotazioni

Quale sarà il vostro atteggiamento in Europa League?

Andiamo in campo sempre per vincere e lo faremo anche domani. E' sempre difficile però giocare contro squadre ucraine, col Napoli ho già perso contro di loro e con la Sampdoria contro il Metalist, sono squadre che fanno buon calcio.



E QUELLE DI GUARIN

Contro il Dnipro potresti giocare dietro la punta

Il mio ruolo mi dà tante possibilità di fare gol e assist. Mi piace stare vicino alle punte anche per questo motivo

Com'è il tuo rapporto con i tifosi dell'Inter?

Domenica ho sentito forte l'affetto del pubblico, mi ha fatto molto piacere. Adesso però pensiamo soltanto a questa gara

Contro il Sassuolo hai voltato pagina?

La vittoria di domenica è stata molto importante, per me e per la squadra. E' cominciata una nuova storia