Inter, Mazzarri: "Certe situazioni si pagano, oggi sembrava San Siro a porte chiuse"

18:35 - Un punto soltanto, molti fischi e tanta delusione. Walter Mazzarri fa il punto dopo il pari col Catania: "Si pagano certe situazioni che si creano intorno alla squadra, i giocatori hanno perso fiducia e spensieratezza. Abbiamo avuto palle gol ma non ce ne va bene una. Si soffre. Oggi sembrava di giocare a parte chiuse, questo ha pesato. Però capisco la delusione dei tifosi. Il presidente Thohir? Io ho detto quello che farei, non dipende più da me".

"Ora come ora è forse meglio giocare fuori casa" ha continuato Mazzarri. "L'ambiente oggi non ci ha aiutato. Sia chiaro, io capisco i tifosi ma oggi era come giocare a porte chiuse. I ragazzi lo sentono: io chiedo sempre che ci critichino pure a fine partita ma che ci aiutino durante i novanta minuti. Poi non abbiamo neppure fortuna, ci va tutto storto. Il mercato? Qualcosa ho detto, adesso aspetto. Abbiamo una politica diversa rispetto gli anni scorsi. Abbiamo giovani da valorizzare, penso per esempio a Kovacic che sta crescendo molto.



"Quinto posto possibile? Vedremo, cercheremo di fare il meglio possibile, io devo spronare la squadra ma per quanto riguarda la qualità della rosa bisogna fare i conti con quelli che sono i parametri societari. Sono tante le variabili. Penso per esempio alla Roma che ha venduto Lamela e coi soldi incassati ha rifatto la squadra. Scelte, valutazioni da fare. La Juventus? Eè la sola squadra che può programmare. Guarin? Preferisco non parlare sino alla fine del mercato".