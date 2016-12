Inter: Mazzarri cancella De Boer

18:06 - "Mazzarri è uno dei pilastri sui quali si fonda l'Inter del futuro. E' il punto di riferimento tecnico per il presidente". Così parla Marco Fassone, il direttore generale dell'Inter, e le parole - riferite anche a proposito di Erick Thohir - tolgono ogni ombra (era comparsa, succede) sul futuro assetto della panchina nerazzurra. Walter Mazzarri, fortemente voluto da Massimo Moratti, è anche l'allenatore giusto per Thohir. I pensieri su De Boer, mago dell'Ajax, possono svanire.

Questo non è l'epilogo di un tormentone, bensì un punto dal quale ripartire. E continuare la stagione che con 11 punti nelle ultime 5 partite, e la Fiorentina a un passo, si va sistemando. L'obiettivo-Europa è ancora legato all'Europa League (il Napoli è a 11 punti, sono ancora troppi). La sistemazione dei conti -come dice Fassone a Radio Rai- è "un obiettivo irrinunciabile per legge". E l'Inter con 85 milioni di passivo del 2012-13 e il passivo che sarà a giugno, intorno ai 70 milioni, sta procedendo in fretta. Obiettivo pareggio di bilancio nel triennio.

Vidic è il primo dei nuovi arrivati. Zanetti entrerà in società a luglio, con quale ruolo è da capire. Giocatori considerati perduti, come Guarin e Ranocchia, hanno cambiato strada: il colombiano 40 giorni fa, dopo la bufera-Juve; il difensore col rientro in Inter-Torino, premessa di uno spirito ritrovato. Icardi è il futuro, con gli alti e i bassi che sprigiona la sua gioventù. Tante piccole-grandi cose, alle spalle del progetto-Mazzarri.

DE BOER: "IO STO BENE ALL'AJAX"

E se Thohir pensa a Mazzarri come pilastro dell'Inter del futuro, Frank De Boer non si vede al momento lontano dall'Ajax. Parlando ai microfoni dell'emittente di stato olandese NOS di un possibile interessamento del Barcellona, il tecnico del club olandese ha dichiarato: "Mi han chiamato dalla Catalogna? Sì, ma per parlare del ritiro di Puyol. Io sto bene all'Ajax, mi piace, poi se verrà affrontato il tema di una partenza vedremo. Ma per il momento non è all'ordine del giorno, sono concentrato sulle competizioni da affrontare".