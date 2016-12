Inter, Mazzarri aspetta Kovacic: "Contro la Roma solo qualche minuto"

11:32 - Filadelfia, ore 19 italiane: negli Stati Uniti va in scena il primo grande anticipo di Serie A. Terzo atto della Guinnes Cup e di fronte Inter e Roma. Amichevole? Sì, ma non troppo. A parole, nei fatti meno: Mazzarri vuole conferme, cerca altre risposte dopo l'affermazione col Real e il ko ai rigori col Manchester Utd: "Mi spiace non avere da subito Kovacic. Ha ancora qualche problemino e parte dalla panchina. Oggi mi aspetto qualcosa di più"

Inutile correre rischi. Questo il pensiero della'allenatore nerazzurro: Mateo Kovacic è pedina fondamentale della sua nuova Inter e meglio allora dosarne l'utilizzo. "Volevo farlo partire dall'inizio - ha detto Mazzarri a Inter Channel - ma ho visto che ha ancora qualche problemino. Non voglio perderlo. Farà un'ulteriore verifica prima della partita e se farà un buon riscaldamento e starà bene vorrei fargli fare qualche minuto ma senza rischiare troppo".



Partita vera quella coi giallorossi: senza le tensioni del campionato ma utile per saggiare i progressi della squadra contro una delle assolute candidate alla vittoria dello scudetto: "Una partita che vale molto ma dobbiamo soprattutto guardare la nostra crescita e la nostra preprazione. La Roma è forte, lo sappiamo, si è anche rinforzata, è un buon test, ma va presa per quello che è questa partita. Mi aspetto quello che abbiamo visto nelle altre partite, non dobbiamo però mai accontentarsi, bisogna provare a fare sempre qualcosa di più".