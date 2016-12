Inter, Mazzarri amaro: "Non so più cosa inventarmi"

00:05 - Sconsolato e deluso. Mazzarri si è presentato così dopo il pareggio col Bologna. "Come allenatore posso solo allenare bene la squadra e prepararla al meglio - ha detto -. Non so inventarmi altro. Arriveremo alla fine così e tireremo le somme". Il tecnico nerazzurro non vuol sentir parlare di sfortuna: "Parlo di episodi. Basta guardare i gol che subiamo. Se sbagli anche il rigore nel finale, come fai? E' un'annata così".

Chiara l'analisi tattica e psicologica dell'allenatore nerazzurro: "Bisogna cercare sempre di vincere, succede che si va in vantaggio e arriva un po' di paura perché venivamo da due partite un po' così. Senti la pressione. Potevamo anche fare il 2-0. Tutte queste cose fanno sì che poi non si vince". "Nel finale i cambi sono stati forzati per vincere la partita, è normale, ma il modulo è rimasto lo stesso, chiaramente con interpreti diversi - ha aggiunto -. Alvarez l'ho messo largo per forzare sull'esterno e lo stesso Kovacic ha fatto molto bene da mediano".



Quanto all'Europa da raggiungere, Mazzarri non ha dubbi: "Per chi ha visto le partite ce la meritiamo, ma il calcio non è una scienza esatta. Non lo so, ci succede di tutto. Il rigore poi lo sbaglia chiunque. Diego, uno specialista, si è assunto la responsabilità, ma non si riesce nemmeno a far quello dopo aver preso il pari su un giocatore nostro che scivola. Evidentemente non siamo più abituati a batterli perché non ce li danno mai...".



Il tecnico dell'Inter se la prede con gli episodi: "Non parlo di sfortuna. Non possiamo cambiare certe dinamiche. Come posso correggere uno scivolone come quello di Rolando sul 2-2? E' la quarta volta che vanno via punti così, bisogna anche rincuorare questi ragazzi che non sanno darsi una spiegazione. E' chiaro che qualche errore si faccia, però è anche vero che si paga tutto. Non è possibile"

THOHIR: FUGA SILENZIOSA

Non solo fischi a San Siro. A fine partita anche Thohir è uscito dal Meazza a testa bassa, deluso per la prestazione dei nerazzurri. Il tycoon non ha voluto rilasciare dichiarazioni e non è passato dagli spogliatoi per salutare la squadra.