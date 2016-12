Inter: M'Vila fuori dalla lista dei convocati per Pinzolo

14:17 - Non c'è M'Vila nell'elenco dei 28 giocatori convocati dal tecnico dell'Inter Walter Mazzarri per il ritiro estivo di Pinzolo, in programma dal 9 al 20 luglio. Il centrocampista del Rubin Kazan ha superato le visite mediche ma per iniziare ufficialmente la sua avventura con la maglia nerazzurra bisogna aspettare il fax di accettazione del trasferimento del giocatore in prestito con diritto di riscatto da parte del club russo.

Il Rubin Kazan non ha ancora spedito il documento perché sta trattando con l'agente del giocatore la buonuscita: al Rubin M'Vila guadagna 3-3,2 milioni di euro, mentre all'Inter andrà a percepire 1 milione di euro il primo anno e un milione e mezzo il secondo se verrà riscattato. Regolamente nella lista dei convocati per Pinzolo è Dodò: il difensore brasiliano ex Roma è già stato ufficializzato. Quest'anno Mazzarri ha deciso di portare tutti i giocatori a disposizione: ci sono infatti anche Silvestre e Schelotto. Ecco l'elenco:



Portieri: Tommaso Berni, Juan Pablo Carrizo, Samir Handanovic.

Difensori: Marco Andreolli, Isaac Donkor, Juan Jesus, Ibrahima Mbaye, Andrea Ranocchia, Giacomo Sciacca, Matias Silvestre, Nemanja Vidic. Centrocampisti: Lorenzo Crisetig, Danilo D'Ambrosio, José Dodò, Joseph Duncan, Jonathan, Renè Krhin, Zdravko Kuzmanovic, Diego Laxalt, Joel Obi, Andrea Palazzi, Ezequiel Schelotto, Demetrio Steffè.

Attaccanti: Federico Bonazzoli, Ruben Botta, Mauro Icardi, George Puscas, Michael Ventre.