Inter, le cifre che fanno paura. E fanno arrabbiare 

10:08 - L'Inter aspetta l'Udinese, giovedì sera. Mazzarri attende Thohir, che sarà in tribuna. I tifosi dell'Inter si augurano che il complesso-San Siro svanisca. Perché nel 2014 le cifre negative dell'Inter casalinga, i gol e tutti i primati-no che la squadra si porta appresso rimangono tali. La sconfitta con l'Atalanta li aggrava e c'è un po' di tutto nei numeri nerazzurri in questa stagione che si porta appreso qualche dannazione di troppo.

Cominciamo dal fattore gol a San Siro. Nel 2014, 6 partite e appena 5 gol fatti. Con 2 vittorie (Sassuolo e Torino), 3 pareggi (Chievo, Catania e Cagliari) e l'1-2 con l'Atalanta. La media generale della squadra non è granché nello stadio di casa: 21 reti in 15 gare. Ma nel 2014, la media è nettamente peggiorata. E i gol sono arrivati da Icardi, Palacio, Rolando, Nagatomo e Samuel. Diciamo pure che è troppo poco.

Poi il fattore pali-traverse. Da ieri, coi quattro legni che sono, evidentemente, il segno inequivocabile della sfortuna, l'Inter è la squadra che ha -in tal senso- il primato assoluto in Serie A, con 17 "legni", uno in più della Juventus che è seconda. Primato di cui essere fieri?

E il discorso-rigori. Da evitare o no? Con quello su Ranocchia di ieri, ovviamente non fischiato, siamo pressappoco a una dozzina di penalty che potevano starci (non tutti, francamente) e che indicano l'Inter come l'unica squadra in Serie A che dopo 29 giornate abbia avuto zero rigori a favore, e 5 contro. Una contabilità oramai senza senso, dal momento che un arbitro, forse, a questo punto proverebbe imbarazzo a fischiare un rigore per l'Inter.

Come ultima cifra contabile, segnaliamo che l'Inter di Mazzarri otto giorni fa vincendo a Verona aveva raggiunto l'Inter di Stramaccioni a 47 punti dopo 28 giornate. Ma ieri perdendo è tornata a meno 3 (50 a 47) da Strama. L'Inter che fu, alla decima di ritorno, aveva battuto 1-0 la Samp a San Siro.