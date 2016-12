Inter-Lazio 4-1, Europa League ipotecata

09:19 - Nella serata dell'ultima partita di Zanetti davanti al pubblico di San Siro, l'Inter batte la Lazio 4-1 nell'anticipo di Serie A ipotecando la qualificazione alla prossima Europa League. Nerazzurri bravi a rimontare il gol-lampo di Biava (2') grazie a un sontuoso Kovacic, autore di due assist e grandi giocate. Palacio (doppietta) e Icardi completano la rimonta nel primo tempo e nel finale, con Zanetti in campo, arriva il poker di Hernanes.

LA PARTITA

Una festa che si trasforma in trionfo. Questo è stato il disegno che gli dei del calcio hanno deciso per congedare Javier Zanetti dai suoi tifosi, nonostante l'assenza della fetta più calda del tifo. Un 4-1 che proietta l'Inter in Europa dopo un anno all'inferno, riportandola là dove il suo capitano diciannove anni fa l'aveva trovata. Non in Champions League, ma sempre e comunque in Europa e con una prestazione degna di nota contro una diretta avversaria. Quattro gol, quattro: non può essere un caso, in una delle migliori partite dell'anno per gli uomini di Mazzarri, fischiato prima dell'inizio.Che gli occhi di un Meazza stracolmo siano tutti intenti a incrociare l'emozione di Zanetti a 6831 giorni dal suo primo crocevia con la "Scala del calcio", è palese. Diciannove anni e sedici titoli dopo. Fin troppo forse, perché i nerazzurri si dimenticano di scendere in campo da subito e la frittata è già cucinata dopo appena un minuto: Pereirinha serve Cana sulla destra che rimette in mezzo e trova Biava per il vantaggio di una Lazio in grande emergenza. Poco male perché lo schiaffo del difensore riporta con i piedi per terra un po' tutti, soprattutto Kovacic, autentico dominatore del centrocampo e man of the match per la prima volta in Italia. Il croato disegna calcio, lo inventa, accende lo stadio che, nel frattempo, ha voce e cori solo per il suo numero 4. In campo invece il protagonista è quello con il numero 10 sulle spalle, fenomenale nel mandare in porta Palacio al 6' per il pareggio, e Icardi dopo la mezz'ora per il 2-1 con un esterno destro filtrante da fuoriclasse. Gli uomini di Reja, tramortiti, escono dal campo con la testa e con il fisico e il 3-1, ancora di Palacio, arriva dopo appena due minuti dopo un dominio costante sulla fascia sinistra.

Nella ripresa Mazzarri accontenta tutti inserendo il capitano e Milito nel giro di pochi minuti, ma è la Lazio a tenere banco sul rettangolo di gioco in un clima surreale che distrae un po' tutti. Tranne uno, sfortuna per la Lazio: Samir Handanovic. Il portiere sloveno, con una Inter in piena riserva, si esalta per tutta la ripresa sbarrando la strada con almeno tre miracoli a Biava e Felipe Anderson, bravi e sfortunati a non trovare il gol per la riapertura dei giochi. Arriva invece la doccia fredda per i capitolini, quella siglata da Hernanes a dieci minuti dalla fine per il più classico dei gol dell'ex. Una rete che certifica i tre punti, ma anche l'esclusione della Lazio dal giro europeo per la prossima stagione. Una esclusione forse già decisa, in altre sedi, proprio con la cessione del suo "Profeta" nel mercato invernale.



LE PAGELLE

Zanetti 7 - Entra in campo e accende la folla. Basta il nome, la presenza. Ma non è solo quello, accenna un paio di percussioni che l'hanno reso famoso e caratterizzato in tutti i 19 anni con la maglia dell'Inter. Una carriera da 10 e lode, inutile sottolinearlo.

Kovacic 8 - Nella festa per il capitano sboccia, forse definitivamente, questo fiore croato. Pennella calcio come solo i grandissimi sanno fare, ma dovrà dimostrare che i due assist vincenti e le giocate mostrate non sono solo frutto del caso. Non sarà così.

Felipe Anderson 6,5 - Forse la miglior prova del brasiliano in Serie A. Soprattutto nel secondo tempo impensierisce Handanovic giocando sull'esterno e tra le linee.

Handanovic 7,5 - Si guadagna alla grande un'altra pagnotta. Keita, Biava e Anderson le provano tutte, ma non sfondano il muro.

Palacio 7,5 - Chiude il suo campionato (sarà squalificato a Verona col Chievo) a quota 17 gol e poco meno di una decina d'assist. Un'annata speciale per l'attaccante argentino.



IL TABELLINO

INTER-LAZIO 4-1

Inter (3-5-2): Handanovic 7,5; Ranocchia 6,5, Samuel 6, Rolando 6,5; Jonathan 6 (7' st Zanetti 7), Hernanes 6,5, Kuzmanovic 6 (29' st Taider 6), Kovacic 8, Nagatomo 7; Palacio 7,5 (19' st Milito 6), Icardi 6,5. A disp.: Carrizo, Castellazzi, Campagnaro, D'Ambrosio, Andreolli, Alvarez, Guarin, Botta. All.: Mazzarri 6,5

Lazio (3-4-3): Berisha 5,5; Biava 6,5, Cana 5,5, Dias 5; Gonzalez 5 (1' st Ledesma 5,5), Onazi 5 (23' st Candreva 6), Biglia 6,5, Pereirinha 6; Keita 6, Klose 5,5, Anderson 6,5 (37' st Minala sv). A disp.: Strakosha, Guerrieri, Novaretti, Ciani, Elez, Pollace, Perea, Mauri, Kakuta. All.: Reja 5,5

Arbitro: Massa

Marcatori: 2' Biava (L), 6' Palacio (I), 34' Icardi (I), 37' Palacio (I), 34' st Hernanes (I)

Ammoniti: Palacio (I); Onazi (L)

Espulsi: nessuno