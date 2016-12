Inter, lanciato il nuovo logo

19:44 - L'Inter ha un nuovo logo, che accompagnerà ovunque i nerazzurri. Ecco nel dettaglio tutti gli elementi rinnovati, come spiega il sito nerazzurro. "Il logo è stato ridisegnato mantenendo evidente la sua origine dal logo del 1908 tornato in uso negli ultimi anni. Il crest è stato modernizzato lavorando su tutti i dettagli: le linee del monogramma semplificate, il numero dei cerchi che lo circondano ridotto e le dimensioni equilibrate per una migliore diffusione e riconoscibilità.

La stella è stata riportata al suo significato di segnalazione di scudetti vinti e riamane obbligatoria solo sulla maglia. Eliminate le scritte cancelleresche che accompagnavano la società. Disegnati oltre 1000 prodotti sul mercato con un nuovo packaging pensato per tutte le tipologie di prodotto. Un'unica voce per una squadra speciale. E da oggi, ancora più bella".