Inter, la burocrazia blocca Hernanes: fuori con la Juve

15:48 - Niente Juve per Hernanes: il brasiliano salterà la sfida di Torino perché manca ancora parte della documentazione necessaria - garanzie bancarie - per renderlo a tutti gli effetti un giocatore impiegabile da Mazzarri. L'ex giocatore della Lazio si è presentato comunque alla Pinetina per conoscere i suoi nuovi compagni: "Sono molto carico e felice" ha detto in esclusiva a Sportmediaset. "Sono stati giorni molto intensi ed emozionanti".