Inter, l'agente di Guarin: "Chelsea? Dipende da Thohir..."

15:42 - Fino a poche settimane fa, la cessione di Guarin al Chelsea sembrava certa. Adesso, come confermato dal d.s. nerazzurro Piero Ausilio, l'affare si è congelato: "Ci sono stati contatti con i Blues, ma Fredy è dell'Inter e siamo contenti di tenercelo". L'agente del colombiano, Marcelo Ferreyra, spiega il punto di vista del giocatore: "Anche noi siamo felici all'Inter - dice a fcinternews -. Non sappiamo ancora però quale sia l'intenzione di Thohir...".

L'agente di Guarin, poi, smentisce seccamente di aver avanzato richieste elevate che avrebbero ostacolato la trattativa: "E' falso, non abbiamo mai ricevuto alcuna offerta da parte del Chelsea".



Intanto, però, il centrocampista offensivo non è sereno, anzi abbastanza nervoso come ha dimostrato durante il match con Lazio, soprattutto al momento dellla sostituzione quando è uscito visibilmente arrabbiato e senza salutare Mazzarri. L'allenatore nerazzurro però non ha voluto fare drammi: "Gli ho solo detto di stare tranquillo, che l'ho tolto perché era già ammonito e rischiavamo di restare in dieci. Spesso quando un ragazzo esce è nervoso. Può darsi che a forza di sentire voci di mercato, certi ragazzi a volte si condizionino...".