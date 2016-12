Inter, Kovacic: "Scudetto? Per ora pensiamo all'Europa League" 

20:06 - Mateo Kovacic predica calma e invita i tifosi a non 'correre' troppo. Ai microfoni di Inter Channel, il centrocampista croato fa il punto in vista dell'inizio della nuova stagione: "Dico sempre che dobbiamo pensare in modo graduale. Tutti si aspettano tanto, ma se pronunciassimo la parola 'scudetto' non faremmo la cosa corretta. Pensiamo all'Europa League per il momento". Kovacic si è detto felice delle attenzioni di Thoihr.



Dopo il sorteggio che ha accoppiato l'Inter agli islandesi dello Stjarnan, il talento croato parla delle prospettive stagionali: "Ci aspettiamo tanto da questa nuova annata perché stiamo lavorando duramente per diventare una grande squadra. Al momento non possiamo ancora dire di esserlo, ma la strada è quella giusta". "Devo dimostrare sul campo quello che valgo - prosegue - siamo tutti 'insieme' e solo così potremo fare bene". Al giocatore nerazzurro manca il gol: "Arrivo tante volte fino ai 16 metri, ma poi non cerco la conclusione personale. Quest'anno dovrò allenarmi di più e conterà anche la rete. Devo cercare di aiutare maggiormente la squadra. Il gol mi manca, alla Dinamo Zagabria avevo meno compiti di copertura, ero più libero e non dovevo pensare alla fase difensiva. Qui, invece, è tutto diverso. Corro di più, ma un giocatore con le mie qualità deve segnare". Quando arriverà il primo gol, lo dedicherà ai tifosi: "Noto la loro passione nei miei confronti. Mi sostengono sempre perché forse ammirano il mio modo di giocare, oppure perché sono un bravo ragazzo". Adesso voglio fare di più per arrivare il più in alto possibile"