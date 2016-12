Inter, Kovacic: "Mazzarri ha uno stile difensivo, mi devo abituare..."

16:21 - Convocato dalla Croazia per l'amichevole con la Svizzera, Kovacic fa il punto della sua situazione all'Inter: "Non gioco da un po', ma mi sento bene. Non mi aspettavo una considerazione del genere, con Stramaccioni giocavo mentre adesso arrivo da tanta panchina". Con Mazzarri è partito titolare solo 8 volte: "Non sta a me commentare le decisioni del mister, di sicuro preferisce lo stile più difensivo mentre a me piace di più il calcio d'attacco".

Chiuso da Guarin, Alvarez ed Hernanes, Kovacic sta facendo fatica a inserirsi negli schemi di Mazzarri: "Devo abituarmi, non ho altra scelta, ma ho bisogno di tempo. E' un momento difficile per me, però penso che prossimamente cambierà tutto. Se dovessi giocare bene questa partita con la nazionale, potrei ambire ad avere più spazio nell'Inter. Non posso aspettarmi un grande cambiamento per una sola gara, ma tornerà certamente utile".