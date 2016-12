Inter, Juergen Klopp fa il tifo in curva

12:04 - Avere Juergen Klopp in panchina sarebbe un sogno per i club di mezza Europa, ma almeno l'Inter può vantarsi di averlo... in tribuna. Le immagini televisive hanno infatti ritratto un perfetto sosia dell'allenatore del Borussia Dortmund nella curva nerazzurra, esultante dopo il gol siglato di Palacio in casa della Sampdoria. La somiglianza con il vulcanico tedesco è imbarazzante: e se Klopp fosse passato da Genova per un weekend al Mare?