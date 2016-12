Inter: Juan Jesus, stagione finita

11:39 - Piove sul bagnato in casa Inter: stagione finita per Juan Jesus. Il difensore nerazzurro si è infortunato contro il Bologna e la prima diagnosi dopo i controlli non è promettente: lesione prossimale completa del legamento collaterale mediale del ginocchio destro. Intanto il brasiliano su Instagram ha scritto: "Vorrei ringraziare a tutti tifosi per il sostegno! Tornerò più forte, più carico di prima. Non mollo mai!".