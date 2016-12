Inter, Juan Jesus: "Pato mi ha detto che vuole tornare in Italia"

16:50 - Dopo i primi giorni di lavoro a Pinzolo, Juan Jesus accusa un po' di fatica: "E' normale. Lavoriamo adesso per correre più avanti". Il difensore dell'Inter è capitato in stanza con Vidic: "Io parlo un po' di inglese, lui ci prova con l'italiano, e alla fine ci capiamo. Ci facciamo anche tante risate". Per il futuro: "L'Inter merita di tornare in alto, ma è presto per parlare di Champions". Su Pato: "L'ho sentito e mi ha detto che vuole tornare in Italia".