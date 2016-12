Inter, Juan Jesus: "Mai alla Juve o al Milan"

18:55 - "Per me Kovacic è il nuovo Iniesta". Juan Jesus non ha dubbi: il compagno di squadra avrà un grande futuro. "Il migliore con cui ho giocato? Coutinho, faceva delle cose pazzesche e poi è un mio grandissimo amico - ha proseguito il difensore dell'Inter rispondendo ai tifosi - Il mio idolo è Cristiano Ronaldo". E ancora: " Il mio sogno è di poter portare l'Inter il più alto possibile. Non tradirei mai l'Inter per la Juve o il Milan".

"Non tradirei mai l'Inter con Milan e Juventus. Ho troppo rispetto per tutti, i tifosi e la società - ha detto rispondendo su Twitter alle domande dei tifosi nerazzurri il difensore brasiliano, che domenica scorsa contro il Bologna ha rimediato la rottura del legamento collaterale del ginocchio destro - Ho vissuto l'infortunio come un'esperienza. E' la prima volta che mi capita, ma non ho paura di niente". E ancora: "Mazzarri è un grande allenatore, che mi ha sempre fatto giocare. E ringrazio Stramaccioni per la fiducia che mi ha dato". "Come mi vedo fra cinque anni? Vorrei essere capitano dell'Inter - ha aggiunto - Avrò sicuramente molta esperienza in più per quel momento. Io credo in questo progetto".