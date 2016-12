Inter in crisi nera: col Sassuolo ultima chiamata

20:31 - Se il buongiorno si vede davvero dal mattino, il 2014 non sarà certo un anno da ricordare per l'Inter e per Mazzarri. Non positivamente almeno. Con il tracollo in casa della Juventus i nerazzurri hanno raccolto la quarta sconfitta in sei gare (Coppa Italia compresa), ma a preoccupare oltre ai numeri è la mancanza di reazione e orgoglio della squadra. Ma se la classifica non piange, col Sassuolo sarà comunque l'ultima chiamata per svoltare.

La sirena dell'allarme ad Appiano Gentile sta risuonando incessantemente ormai da tempo. Resta inascoltata però, forse questo è proprio il problema dell'Inter. Un anno zero più nei fatti che nelle intenzioni di inizio stagione, con la squadra che dalla sconfitta in amichevole contro il Chiasso del 16 novembre scorso, la prima partita di Thohir, non si è mai ripresa. Eccezion fatta per il derby, vinto 1-0 con il tacco di Palacio nel finale, l'Inter non trova i tre punti in campionato dal 9 novembre. Un'eternità per una squadra studiata per tornare in Europa in carrozza e lottare per i primi tre posti a dispetto delle dichiarazioni dello stesso Mazzarri. La luce si è spenta e il primo ad andare in confusione è stato proprio il tecnico toscano. Nelle ultime dieci partite solo Sassuolo, Livorno e Catania hanno fatto peggio degli otto punti raccolti dall'Inter. Più l'eliminazione dalla Coppa Italia: un disastro culminato allo Juventus Stadium.

Problemi non ce ne sono però per il tecnico, la squadra gioca bene e lo avrebbe fatto anche a Torino dove però, per 70 minuti almeno, la Juventus ha dominato in lungo e in largo il campo trovando tre gol e altrettanti miracoli di Handanovic. Qualcosa stona. La negligenza delle altre squadre, come Lazio e Milan una volta lontanissime e ora lì a due passi, non ha tolto il sorriso della classifica, ma se i numeri delle ultime dieci e del 2014 stesso sono da esonero, Mazzarri dovrà essere bravo a svoltare l'annata sfruttando il match interno col Sassuolo, affidando le chiavi del centrocampo a Hernanes. Se i tre punti dovessero mancare anche contro i neroverdi, così come col Catania, i campanelli si trasformerebbero in allarme rosso e i dubbi sul tecnico potrebbero aprire scenari impensabili, anche nell'anno zero.