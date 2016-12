Inter in crisi? Ad Appiano arriva Massimo Moratti per caricare la squadra 

17:08 - L'Inter è in crisi? Thohir è lontano? E allora ecco Massimo Moratti, sempre lui, ancora lui. Il presidente onorario è arrivato questa mattina ad Appiano Gentile per assistere all'allenamento della squadra, per far sentire la sua vicinanza a Mazzarri e ai giocatori nerazzurri in un momento delicato, dopo il ko con la Lazio e quello con l'Udinese in Coppa Italia, a due giorni dalla sfida col Chievo. Insomma, con il tycoon indonesiano annunciato in Italia solo per fine mese, inizio febbraio, è sempre e ancora Moratti a stare vicino alla "sua" Inter.