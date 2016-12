Inter, il rottamatore Thohir: "Difficile tornare subito in alto, servono i giovani"

10:06 - Dopo il pareggio contro il Chievo e una tifoseria che chiede rinforzi, Erick Thohir smorza gli animi dei sostenitori nerazzurri: "Difficile tornare in alto subito, è un periodo di transizione e ci vorranno almeno due anni" ha detto il Presidente nerazzurro. "Vogliamo un club sano, sul modello inglese - ha poi aggiunto- e il mio giocatore ideale deve avere un età tra i 24 e i 26 anni. Questo non significa che non apprezzo i protagonisti del Triplete".

Il tycoon indonesiano, nell'intervista rilasciata al portale indonesiano Viva News, ha poi aggiunto: "Ci servono calciatori più giovani. Oggi in rosa abbiamo ruoli coperti e altri meno, dobbiamo riuscire a creare equilibrio tra i reparti". In attesa dei primi colpi di mercato, le parole di Thohir sembrano una sentenza.