Inter, il 18 settembre l'esordio a Dnipro. Forse...

16:36 - Ci sono problemi per l'esordio dell'Inter in Europa League, la trasferta del 18 settembre col Dnipro, inizio alle ore 19. Problemi legati agli eventi in corso in Ucraina, e che hanno ovviamente messo sull'avviso la stessa Uefa, tant'è che il Dnipro ha giocato i preliminari nella più sicura Kiev e non a Dniepropetrovs'k.

Così l'Uefa, dopo aver messo a punto il calendario di tutte le partite, si è aggiornata alla prossima settimana per valutare la situazione sia per il Dnipro sia per il Metalist. Per capire se è il caso di scegliere città alternative per scongiurare problemi, anche se al momento ci sono le garanzie pervenute all'Uefa da parte del governo ucraino. Ma le cose cambiano di ora in ora.

Lunedì la decisione. Si parla di giocare a Odessa.

Il calendario delle italiane

INTER - I nerazzurri partiranno in trasferta contro il Dnipro il 18 settembre, poi sfida in casa contro il Qarabag. Chiusura del girone d'andata sempre a San Siro contro il St. Etienne.



Dnipro-Inter 18/9

Inter-Qarabag 2/10

Inter-St. Etienne 23/10

St. Etienne-Inter 6/11

Qarabag-Inter 27/11

Inter-Dnipro 11/12



NAPOLI - La squadra di Benitez esordirà in casa, il 18 settembre, contro lo Sparta Praga, seconda in Slovacchia, con lo Slovan Bratislava, il 2 ottobre.



Napoli-Sparta Praga 18/09

Slovan Bratislava-Napoli 2/10

Young Boys Napoli 23/10

Napoli-Young Boys 6/11

Sparta Praga-Napoli 27/11

Napoli-Slovan Bratislava 11/12



FIORENTINA - I viola cominceranno il 18 settembre in casa contro il Guingamp, poi il 2 ottobre in Bielorussia, con la Dinamo Minsk. Terza in Grecia, il 23 ottobre, contro il PAOK Salonicco.



Fiorentina-Guingamp 18/09

Dinamo Minsk-Fiorentina 2/10

Paok-Fiorentina 23/10

Fiorentina-Paok 6/11

Guingamp-Fiorentina 27/11

Fiorentina-Dinamo Minsk 11/12



TORINO - I granata inaugureranno l'avventura europea a Bruges il 18 settembre contro il Club Brugge. Il 2 ottobre all'Olimpico sarà ospite il Copenaghen, e la giornata succesiva toccherà all'HJK Helsinki.



Club Brugge-Torino 18/09

Torino-Copenaghen 2/10

Torino-Helsinki 23/10

Helsinki-Torino 6/11

Torino-Club Brugge 23/11

Copenaghen-Torino 11/12