Inter, Icardi: "Voglio proseguire qui la mia carriera"

17:46 - Sette gol nelle ultime undici gare. Dopo una prima parte da dimenticare, la stagione di Icardi è cambiata negli ultimi due mesi: "Confermo che resto fino a quando l'Inter non mi caccia? Mai detto certe cose - spiega l'argentino -. All'Inter voglio fare la mia carriera continuando a fare quello che sto facendo, ogni anno imparerò qualcosa. Altri club (Real e Atletico Madrid, ndr) mi vogliono? Ci deve pensare qualcun altro".

Icardi torna poi sulla gara di Genova, contro la Sampdoria, dove è stato accolto dai fischi dei suoi ex tifosi: "Rimasto male? No, me l'aspettavo di trovare i fischi - dice l'argentino nel corso di un'intervista a Sky Sport 24 -. La Sampdoria è stata l'inizio della mia carriera, se l'hanno fatto sono cose di tifoserie. Io qua ho fatto quello che dovevo fare, ho fatto i gol e sono contento per i nostri tifosi. L'esultanza? E' stata un'esultanza che si vede spesso. Ogni volta che faccio gol esulto così. La vita privata? E' un bel momento, se con i gol all'Inter arriva il Mondiale bene. Altrimenti speriamo nel prossimo".