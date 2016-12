Inter: Icardi, un gol al gossip

11:46 - La notte di Maurito Icardi. Dribbling agli infortuni e soprattutto al gossip ed ecco il terzo gol stagionale (in fuorigioco) in zero presenze da titolare. "Icardi è un killer", il complimento del presidente dell'Inter Erick Thohir al suo attaccante direttamente dall'Indonesia subito dopo la vittoria di Firenze. E non poteva mancare il tweet della sua amata Wanda Nara: "Non ho mai avuto dubbi!!! Gli altri continuino pure a parlare".

Dentro e in gol dopo 20' nella gara di andata contro la Juve, stessa cosa contro il Cagliari sul neutro di Trieste. E a Firenze arriva il tris, che regala all'Inter una vittoria lontano da casa dopo cinque sconfitte consecutive (ultimo sorriso il 3 novembre) e tre punti pesantissimi nella corsa all'Europa. Rete del 2-1 alla Fiorentina e mani alle orecchie, come dire: "Parlate, parlate. Io segno". E Wanda Nara, intanto, ribadisce il concetto sui social: "Il problema è quelli che parlano, avevi solo bisogno di giocare per dimostrare ciò che meglio sai fare". Icardi sempre sull'amato Twitter: "Non avete più nulla da dire?". Nella notte magica non manca però la bacchettata del suo allenatore: "Per fortuna che Mauro ha segnato: dopo abbiamo giocato in 10 e mezzo, non correva più - ha detto Walter Mazzarri nel dopo partita del Franchi - Le sue doti le conosciamo ma deve allenarsi tanto e forte". Per la serie, piedi per terra...



IL MESSAGGIO DI THOHIR ALLA SQUADRA

"Ci tengo a ringraziare tutti i giocatori e l'allenatore. Ora andiamo avanti così, da squadra, uniti, nei momenti buoni così come in quelli meno buoni". Su inter.it ecco i complimenti del presidente dell'Inter Thohir alla squadra dopo la vittoria di Firenze. "Grazie ad Hernanes abbiamo più opzioni a livello offensivo, Icardi e Palacio hanno dimostrato quanto possono essere pericolosi, onore a Samuel nostro guerriero. Forza Inter".