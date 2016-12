Inter, Icardi: "I social network la mia droga"

18:42 - Dopo settimane passate nell'occhio del ciclone, Mauro Icardi ha deciso di raccontarsi in un'intervista rilasciata a Style. L'attaccante dell'Inter parla delle sue passioni da ragazzo ventenne: "I miei sogni nel calcio li ho già realizzati giocando in club importanti e in nazionale - spiega -. Mi sento fortunato". Di Wanda Nara non parla, ma del resto i social network parlano per lui: "Mi son sempre piaciuti. Per me sono una droga".

Twitter e Facebook però non sono l'unico hobby di Icardi. "Quando ho del tempo libero lo passo in giro per negozi e locali e guardo qualche film in tv - continua l'argentino -. Prima uscivo con i compagni argentini all'Inter, ora sto molto con Kovacic che ha la mia stessa età e ci capiamo bene". Non ruota tutto intorno al calcio però: "Mi piace la caccia, che in Italia ho sospeso, e la pesca subacquea. Ho una casa alla Gran Canaria, poi sarà la volta di Buenos Aires. A Barcellona ho comprato un hammer di seconda mano tutto dorato, di sicuro non passavo inosservato". Ma cosa compra un ragazzo di 20 anni con così tanti soldi a disposizione: "Orologi, cappellini, smartphone e tablet. Mi piace Milano perché è il top per lo shopping, ma non c'è il mare come a Barcellona e Genova". Infine un piccolo riassunto di sé: "Ho scelto l'Argentina perché mi sento sudamericano. Messi è grandioso, ma il mio mito è Batistuta. Vorrei essere come lui".