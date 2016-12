Inter, Icardi: "Convivo con la pubalgia, gioco con il dolore"

18:19 - Condizione fisica, Mazzarri e voci di mercato. Mauro Icardi a tutto tondo. "Quest'anno è stato un anno duro - ha spiegato l'attaccante nerazzurro -. La pubalgia non è ancora guarita al 100%, ma convivo con il dolore e mi alleno in gruppo da oltre un mese". "Il mister mi dà consigli, dentro e fuori dal campo, e mi aiuta. Ma devo crescere molto", ha aggiunto. Poi sul mercato: "Io via dall'Inter? Sono soltanto dicerie".

Maurito ha conquistato un posto da titolare, ma non è ancora al top della condizione. E non lo nasconde: "Adesso riesco a allenarmi con più intensità anche se ripeto, la pubalgia non è una cosa ancora completamente guarita al cento per cento, ma è migliorata tanto. E' un mese e mezzo che mi alleno con la squadra, mai a parte". "Quest'anno è stato un anno duro, la pubalgia mi dà ancora un po' di fastidio - ha proseguito -. Questa stagione deve concludersi il meglio possibile per me è per la squadra. Che voto mi darei? Non devo darlo io, lo danno i tifosi e coloro che guardano le partite".



Intanto Icardi pensa a crescere: "Sotto quale aspetto devo crescere? Sotto tutti gli aspetti. Ho 21 anni e devo migliorare in tutto, innanzitutto devo migliorare a usare il piede sinistro". E Mazzarri? Il feeling col tecnico sembra ottimo: "E' stato sempre un buon rapporto fin da quando sono arrivato". Infine la questione mercato, che vorrebbero Icardi lontano dal progetto Inter. "Sono cose che sono state dette, ma sono solo dicerie. Io ho sempre pensato a lavorare qui - ha spiegato l'attaccante -. Io nerazzurro come Zanetti? Non sarebbe male... Da piccolo ero tifoso dell'Inter e arrivare qui è una cosa molto bella, per me è un'esperienza unica".