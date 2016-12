Inter, i tifosi scaldano Mazzarri: "Sono carico" 

20:47 - E' un'Inter carica quella che ha iniziato la preparazione verso la nuova stagione. E il più carico di tutti sembra Walter Mazzarri, solitamente molto misurato. Merito degli 8mila tifosi che si sono presentati a Pinzolo. "Vedere gli spalti pieni è stata un'emozione: i tifosi saranno sempre la componente in più per questa annata. Conteremo su di voi quando ci saranno momenti difficili. Io sono carico, molto carico", ha detto l'allenatore nerazzurro.

Il bagno di folla è il modo migliore di iniziare l'avvicinamento al campionato e Mazzarri sembra aver riconquistato la piazza dopo alcuni momenti di incomprensione. "Cosa deve avere questa squadra? La grinta è la prima componente per emergere sugli altri: grinta e non mollare mai", il suo credo. E al grido dei tifosi "chi non salta rossonero è", Mazzarri ha iniziato a saltare insieme a tutto il suo staff. Insomma, la partenza sembra essere giusta.