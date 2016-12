Inter, i nomi per il dopo-Cambiasso 

17:30 - Dieci anni dopo, erede di Cambiasso cercasi. E' nella logica di una decisione presa dalla società: non rinnovare il contratto a Cambiasso, 34 anni. E' nelle speranze di Mazzarri che per la nuova Inter chiede (esige) un centrocampista che sappia gestire la fase difensiva, con la difesa a tre o a quattro. Occorrono grandi doti fisiche, tattiche e di equilibrio: com'è stato il miglior Cambiasso. Il nome, Mazzarri l'ha fatto: Luiz Gustavo. Ma sa che è uno scoglio di mercato quasi insormontabile. Chi altri, allora?

Luiz Gustavo. Ha 27 anni, da due stagioni è al Wolfsburg, ha un valore di mercato di 19 milioni di euro ed è stato cercato da Tottenham e Arsenal. Un mese fa ha detto: "Ho scelto la Bundesliga perché è il miglior campionato al Mondo". Non gli sono interessate proposte inglesi. E nemmeno spagnole. Brutto segno. Luiz Gustavo, brasiliano, è arrivato in Germania nel 2007 a 20 anni, all'Hoffenheim. 99 partite e 2 gol, prima del passaggio al Bayner Monaco nel 2011 per 15 milioni. Esordio in Champions da sottolineare: 23 febbraio 2011, Inter-Bayern 0-1 (in panchina Leonardo). Col Bayern ha vintoi il triplete nel 2013: scudetto, Champions e Coppa di Germania, prima di passare al Wolsburg.

Valon Behrami. Ha 29 anni, ed è probabile che lasci il Napoli a fine stagione. Mazzarri lo insegue dallo sc orso gennaio, ma non è Behrami il giocatore adatto al ruolo che il tecnico indica, per l'Inter 2014-15. Lo svizzero, piuttosto, è un mediano.

Granit Xhaka. Ha 22 anni, svizzero, gioca nel Borussia Moenchengladbach. E' titolare in Nazionale, è uno dei migliori calciatori svizzeri, centrocampista che può ancora migliorare. Non ha l'esperienza che servirebbe per coprire quel ruolo che Mazzarri ritiene fondamentale davanti alla difesa. Ma è un campione, in prospettiva.

Obi Mikel. Ha 27 anni, nigeriano del Chelsea. Fa parte della rosa di giocatori che, a centrocampo, l'Inter sta seguendo. Trattativa non facile, per i livelli economici del calcio inglese, e comunque la linearità tattica di Obi Mikel non è proprio quella che Mazzarri indica per il dopo-Cambiasso. Ma al tecnico nerazzurro piace.

Javi Garcia. Ha 28 anni, la sua squadra è il Manchester City e nei suoi ripetuti viaggi inglese, Erik Thohir e lo staff dirigenziale interista hanno preso in esame la sua candidatura.

Mario Suarez. Ha 27 anni ed è una delle colonne dell'Atletico Madrid fresco campione di Spagna e prossimo a contendere al Real la Champions League. In tal senso, occorre attendere il fine settimane per capire le mosse della squadra di Simeone.

Lavori in corso.