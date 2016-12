Inter, Hernanes: "Via dalla Lazio, non ha grandi obiettivi"

10:11 - A tre giorni dal suo trasferimento all'Inter, Hernanes è tornato a spiegare ai tifosi della Lazio i motivi del suo addio. Intervenuto nel corso del programma televisivo 'Lazialità' su Gold Tv, il Profeta ha voluto chiarire: "Dopo tre anni e mezzo alla Lazio ho capito che non sarebbe stato più possibile ambire a grandi obiettivi - le sue parole -. La proposta dell'Inter mi ha convinto. Non è questione di soldi, ma dei risultati che posso perseguire".

"Lotito - ha proseguito Hernanes - mi ha fatto grandi proposte economiche per trattenermi a Roma, ma ormai avevo deciso. Quando sono arrivato alla Lazio pensavo di fare cose importanti, l'ho detto e lo ribadisco. Pensavo di vincere lo scudetto, giocare in Champions League, avevo questi sogni. Però non li ho raggiunti. Continuavo a stare bene a Roma, però dentro di me volevo crescere ancora, aspettavo un'opportunità del genere. Tutte le proposte che erano arrivate in questi tempi non erano mai concrete come quella dell'Inter". Infine il sentito ringraziamento all'ambiente laziale: "Voglio ringraziare tutti. Ho ricevuto tanto affetto dai tifosi, sono rimasto colpito. Ringrazio per tutto quello che ho vissuto a Roma e ringrazio la società che mi ha sempre trattato con dignità: in questi anni sono stato benissimo. Il derby di Coppa Italia - ha concluso il centrocampista brasiliano - è stato il momento più bello, abbiamo vinto quella finale facendo la storia".