Inter, Hernanes: "Grazie ai tifosi per l'affetto, possiamo fare bene"

10:03 - Ospite di 'Inter Channel', il profeta Hernanes ha tracciato un primo bilancio della sua avventura milanese: "Quando sono arrivato un tifoso mi ha detto: 'Noi ti vogliamo già bene come se fossi qui da tanto'. Ho sentito subito un grande affetto dai parte dei tifosi nerazzurri. Sapevo che prima o poi sarei riuscito a conquistarli, ma pensavo che prima volessero vedermi giocare in campo...". Sul finale di stagione: "Abbiamo le possibilità di far bene".

Nelle anticipazioni di 'inter.it', il giocatore parla anche della sua nuova città: "A Milano sto molto bene, ho trovato già casa e c'è un clima ottimo. Quindi è tutto pronto per fare un grande finale di stagione. Sono molto concentrato per queste dodici partite che mancano, voglio far bene insieme alla squadra perché abbiamo le possibilità".