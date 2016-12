Inter, Hernanes convocato per Firenze

11:12 - Sospiro di sollievo per l'Inter e per Walter Mazzarri. Hernanes ha svolto l'allenamento con il resto del gruppo ed è stato inserito nella lista dei 23 convocati per la trasferta di sabato sera al Franchi contro la Fiorentina. Allarme rientrato per il brasiliano, che ha dunque assorbito l'affaticamento all'adduttore e sarà regolarmente in campo con la maglia da titolare per la sua seconda uscita in nerazzurro. Ok anche Milito, out Kovacic.

Mazzarri potrà contare anche su Milito e Cambiasso, recuperato dopo lo stiramento al bicipite femorale di fine gennaio. Kovacic è invece bloccato dalla fastidiosa ferita a un ginocchio che ancora gli impedisce di allenarsi. Lo stesso infortunio tiene invece ancora fuori gioco Alvarez.



Questi i 23 nerazzurri convocati: Handanovic, Carrizo, Castellazzi, Jonathan, Zanetti, Juan Jesus, Andreolli, Campagnaro, Ranocchia, Samuel, D'Ambrosio, Rolando, Nagatomo, Guarin, Mudingayi, Kuzmanovic, Cambiasso, Taider, Hernanes, Palacio, Icardi, Botta e Diego Milito.