Inter, Hernanes: "Con la Roma per me è un derby"

16:23 - Stasera si gioca Roma-Inter e per Hernanes, dopo tre anni e mezzo alla Lazio, non è una gara come le altre: "Non può non essere ancora un'avversaria speciale - dice il brasiliano alla Gazzetta dello Sport -. Ma io con i romanisti sono sempre stato in pace, e loro con me". Il centrocampista, lasciato a riposo contro il Cagliari, potrebbe tornare titolare: "Ora sto meglio, se sono in campo e ci danno un rigore sono pronto a tirarlo".

Hernanes spiega come affrontare i giallorossi, per cui ha parole d'elogio: "Non mi aspettavo che partissero con dieci vittorie di fila, soprattutto dopo la botta della finale di Coppa Italia persa con la Lazio. Hanno tanta qualità, per questo stanno durando anche dopo la partenza sparata. Bisogna giocare come loro. Ritmo, pressing alto in fase di non possesso e grande attenzione a non sbagliare 'in uscita'. Ogni errore può essere un loro contropiede e in contropiede la Roma fa male. I rigori? Se domani sono in campo e ci danno un rigore, sono pronto a prendere la palla e tirarlo. Mi pare strano che non ci abbiano dato rigori, anche perché in area avversaria ci arriviamo...".



Col brasiliano in campo, i nerazzurri hanno vinto contro Sassuolo e Fiorentina: "Inter Hernanes-dipendente? Dopo due partite mi sembra un po' troppo. Posso essere importante perché sono arrivato qui nel pieno della maturità, forse nel miglior momento della mia carriera e con una voglia incredibile di fare cose che lascino il segno. Al mondo ci sono 9-10 top club e l'Inter è uno di questi. Mi ha sempre dato la sensazione di essere una grande squadra e esserci arrivato significa poter contribuire a farla tornare grande". Magari con Mazzarri: "Non dà nulla per scontato, sappiamo tutto dell'avversaria e ognuno di noi sa quello che deve fare".