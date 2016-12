Inter, Hernanes blinda Mazzarri: "E' l'uomo giusto per noi"

14:38 - Dal primo gol con la maglia dell'Inter all'addio di capitan Zanetti, passando per Mazzarri, la convocazione per i Mondiali e l'amico-rivale Kakà. Intervistato da Sky, Hernanes ha analizzato a fondo questi suoi primi mesi in nerazzurro senza dimenticare "la gioia pazzesca provata per la chiamata di Scolari. Era il mio progetto di vita fare parte della Seleçao". Poi su Mazzarri: "Può fare tanto, spero rimanga. Kakà? Per me è sempre un mostro".



E ancora: "Sono molto felice e fiero di avere raggiunto questo momento della mia carriera - parla riferendosi alla convocazione tra i verdeoro -. Per un giocatore brasiliano giocare con la nazionale un Mondiale in Brasile è il top dei top. Esclusione Kakà e scelte di Scolari? Quando giocavo ai videogame, lui era già un campione e io lo chiamavo il mostro. Per me rimarrà sempre un grande giocatore. Non e' stata una sorpresa che lui non ci fosse, credo che Scolari abbia costruito piano piano la sua squadra ed e' stato coerente con le sue scelte fatte giorno dopo giorno".Facendo un passo indietro, Hernanes torna poi sul gol alla Lazio: "Avevo già deciso di non esultare se fosse capitato di segnare quindi ero un po' pensieroso - spiega -. Era il mio primo gol al Meazza e avevo paura di dimenticare quella promessa che avevo fatto a me stesso per rispetto della mia ex squadra. E' stato difficile non festeggiare perché era un gol importante e importante per me e anche per la festa di addio di Zanetti. Che Inter sarà senza il capitano? Lo vedo che ha quarant'anni e continua ad allenarsi sempre al massimo‎ e si fa trovare sempre pronto. Quello che mi ha fatto impressione e che mi fa pensare a quanti sacrifici ha fatto per mantenere questo stato mentale e fisico. Nella festa ho visto l'affetto e il rispetto che tifosi, società e tutti hanno dato al capitano e mi ha dato ancora più motivazione, mi ha caricato".

Quindi un bilancio dei suoi primi sei mesi interisti e un pensiero a Mazzarri: "Quando sono arrivato qui ho detto che non avrei pensato a grandi cose, ma a lavorare duramente e con grinta perché facendo così le cose sarebbero arrivate. Ho fatto così, lavoro duramente e faccio di tutto per migliorare. Però sono già accadute cose importanti: il primo gol a San Siro e la convocazione al Mondiale. Le cose importanti stanno arrivando quindi avevo ragione. Mi concentrerò con tutta la mia squadra. Mazzarri? Non era facile ottenere l'obiettivo che lui ha ottenuto. Credo che sia l'uomo giusto anche per la prossima stagione: io mi auguro davvero di essere con lui perché lo vedo come un allenatore che può fare tanto per l'Inter".