Inter, Hernanes ancora a parte: difficile ci sia contro la Fiorentina 

21:09 - Più no che sì. La presenza di Hernanes nella sfida contro la Fiorentina resta in forte dubbio ma le possibilità di vedere in campo il centrocampista dell'Inter contro i viola si fanno sempre minori. Anche oggi il brasiliano ha infatti lavorato a parte, solo palestra e corsa, segno che il problema muscolare persiste. Sta invece meglio Diego Milito che ha svolto l'intero allenamento in gruppo, mentre Kovacic è rimasto a riposo precauzionale.

Di certo le condizione di Hernanes verranno valutate nei prossimi due giorni che precedono la partita del Franchi nella speranza che il fastidio all'adduttore svanisca in tempo, ma le sue quotazioni al momento sono decisamente in ribasso. E prosegue intanto anche il recupero di Cambiasso che si è allenato anche con il gruppo. Nello specifico, la squadra ha svolto delle esercitazioni sulla tattica passiva seguite da un riscaldamento con possesso palla, da una serie di partitelle a pressione e da una partita a campo ridotto. L'Inter tornerà in campo giovedì mattina.